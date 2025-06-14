Зеленский заявил, что высказывания главы Пентагона Хегсета деморализуют Киев

Зеленский считает, что Россия целенаправленно затягивает конфликт. По его словам, РФ ведет переговоры, чтобы западные страны не ввели дополнительных жестких санкций. Президент Украины намекнул, что будет думать о дате третьего раунда переговоров с Россией, когда стороны закончат обмен пленными. Кроме того, лидер Украины пожаловался, что слова главы Пентагона о сокращении помощи Киеву подрывают «моральный дух» и пообещал поговорить об этом с президентом Трампом. Но при этом Зеленский объявил, что ВСУ уже остановили наступление ВС РФ в Сумской области Украины.