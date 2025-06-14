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Зеленский заявил, что высказывания главы Пентагона Хегсета деморализуют Киев

Зеленский считает, что Россия целенаправленно затягивает конфликт. По его словам, РФ ведет переговоры, чтобы западные страны не ввели дополнительных жестких санкций. Президент Украины намекнул, что будет думать о дате третьего раунда переговоров с Россией, когда стороны закончат обмен пленными. Кроме того, лидер Украины пожаловался, что слова главы Пентагона о сокращении помощи Киеву подрывают «моральный дух» и пообещал поговорить об этом с президентом Трампом. Но при этом Зеленский объявил, что ВСУ уже остановили наступление ВС РФ в Сумской области Украины.

Как создавалась новая Россия
Источник: Газета.Ру

Зеленский считает, что Россия целенаправленно затягивает конфликт. По его словам, РФ ведет переговоры, чтобы западные страны не ввели дополнительных жестких санкций. Президент Украины намекнул, что будет думать о дате третьего раунда переговоров с Россией, когда стороны закончат обмен пленными. Кроме того, лидер Украины пожаловался, что слова главы Пентагона о сокращении помощи Киеву подрывают «моральный дух» и пообещал поговорить об этом с президентом Трампом. Но при этом Зеленский объявил, что ВСУ уже остановили наступление ВС РФ в Сумской области Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Bild заявил, что Россия пытается затянуть украинский конфликт.

Украинский лидер отметил, что совсем не доверяет российской стороне. По его словам, Москва хочет показать американскому президенту Дональду Трампу, что «между Украиной и Россией есть дипломатический мост», чтобы Запад больше не вводил антироссийские санкции. Зеленский добавил, что российская сторона также настаивает на переговорах без участия ЕС и США для «изоляции Украины».

«Длительная война без поддержки партнеров [Украины] — это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдержит длительной войны с партнерами и санкциями»,

— уверен президент Украины.

Зеленский также считает, что Трамп «раскусил» Путина. Он утверждает, что президент США видит, что «российская сторона не совсем открыта и честна».

«Путин … хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он может продержаться еще какое-то время», — сказал Зеленский, призвав Запад побыстрее ввести санкции против РФ.

Переговоры и санкции.

Во время последних переговоров Россия и Украина договорились провести очередной масштабный обмен пленными и телами военнослужащих. По словам Зеленского, этот процесс закончится к 20−21 июня, пишет «Страна.ua».

«После этого мы обсудим наши дальнейшие шаги», — сказал Зеленский, намекнув на возможное согласование третьей встречи сторон.

Украинский президент добавил, что сейчас администрации Зеленского и Трампа работают над организацией их встречи. Предполагается, что она пройдет на саммите «Большой семерки», который состоится в Канаде с 15 по 17 июня. Зеленский также планирует обсудить реализацию дальнейших переговоров с Россией и введение против страны жестких санкций.

«Нам нужна политическая воля президента США, если он захочет», — сказал Зеленский.

В беседе с Newsmax украинский президент также заявил, что США нужно ввести санкции против России. По его словам, Путин должен потерять деньги, потому что после этого Москва не сможет наращивать армию и увеличивать военные расходы.

«Никто не смог остановить Путина, и мы не остановили его полностью на поле боя. Война еще не окончена. Но что касается дипломатического влияния, то пока никому не удалось ничего сделать с Путиным», — сказал Зеленский.

Украинский лидер сначалла заявил, что Трамп «может остановить» Путина. Однако затем Зеленский признался, что не знает, может ли американский президент действительно это сделать:

«Он [Трамп] должен влиять на любого агрессора в мире, а Путин, безусловно, один из самых опасных».

Зеленский снова просит помощи.

По словам Зеленского, украинская сторона намерена попросить у США новый «глобально мощный» пакет военной помощи. Они уже составили свое предложение, теперь Зеленский хочет лично обсудить его с Трампом. В беседе с Newsmax украинский президент сказал, что Киеву будет сложно обойтись без новых американских пакетов военной помощи в некоторых аспектах военных действий. Каких-либо подробностей он не дал.

Зеленский также прокомментировал недвание высказывания министра обороны США Пита Хегсета по поводу Украины — он хочет сократить расходы на оказание помощи Украине. По словам украинского лидера, заявление главы Пентагона деморализуют украинское общество:

«Эти слова министра обороны США, они иногда больнее пуль. Потому что они бьют по моральному духу Украины. Если мы можем остаться в одиночестве, это очень болезненно, точно не подбадривает людей».

Зеленский ткже заверил, что сам обсудит с Трампом возможное сокращение помощи Украине и попросит его это не делать.

«Я все еще очень надеюсь, что эти сигналы — это всего лишь сигналы… Очень важно, чтобы президент Трамп не подтверждал слова министра [обороны Пита Хегсета] своими действиями. Я хочу с ним об этом поговорить», — сказал президент Украины.

С приходом к власти Трампа США серьезно сократили свою роль в финансировании Украины. Более того, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке американцы направили туда зенитные ракеты, на которые рассчитывал Киев. Трамп и его команда неоднократно давали понять, что намерены решить украинский кризис дипломатическим путем. Они больше не хотят оказывать помощь Украине в прежних объемах.