«Нарисуй тут Кремль — я ему подарю». Лукашенко сказал, что планирует подарить Путину в конце месяца

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения предприятия «Молочный мир» в Гродненской области 14 июня, в субботу, показал, что подарит президенту России Владимиру Путину в конце месяца. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства во время посещения предприятия обратил внимание на президентский сыр. На головке сыра вверху надписи был расположен Дворец Независимости — официальная резиденция президента Беларуси.
— Нарисуй тут Кремль — я ему подарю, он в конце месяца приедет. Скажу: «На тебе от “Молочного мира”, — заявил Александр Лукашенко.
Лукашенко сказал, что подарит Путину в конце месяца. Фото: скриншот с видео телеграм-канала «Пул Первого».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, о чем ему белорусы пишут в TikTok.
Кстати, Лукашенко сказал белорусам не слишком часто есть картошку: «Если мы будем есть картошку, то худенькими не будем».
Вместе с тем Лукашенко предупредил чиновников за падеж скота в Беларуси: «Уж я вам головы поснимаю точно!».