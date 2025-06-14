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Денис Паслер поручил ускорить темпы строительства набережной в Красноуфимске

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил ускорить темпы строительных работ набережной реки Уфы в Красноуфимске, сообщил он в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате работ в городе создадут благоустроенную прогулочную зону, смотровую площадку, причал для лодок, спортивные и детские площадки.

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Источник: Коммерсантъ

«Красноуфимск, как и другие города региона, должен развиваться, чтобы каждый его житель мог с удовольствием жить и трудиться на родной земле, заводить семьи и гордиться малой Родиной», — сказал господин Паслер.

Врио губернатора нанес визит в Красноуфимск в связи с празднованием 289-летия города. «Современный Красноуфимск — крупный индустриальный, транспортный и культурный центр. За последние годы город значительно преобразился, стал более комфортным для жизни», — подчеркнул он.

Денис Паслер добавил, что на территории школы № 2 идет строительство стадиона, на котором смогут заниматься «более тысячи учащихся». По его словам, на объекте разместят футбольное поле, беговую дорожку, баскетбольную и волейбольную площадки. «Строители заверили, что сдадут стадион к началу учебного года», — пояснил господин Паслер.