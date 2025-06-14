Казахстан станет единоличным собственником первой АЭС в стране

АЛМА-АТА, 14 июн — РИА Новости. Казахстан станет единоличным собственником первой атомной электростанции в стране после завершения ее строительства, заявил в субботу председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.
«Собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан», — приводит слова Саткалиева пресс-служба агентства.
Ранее в субботу казахстанское Агентство по атомной энергии сообщило, что российская госкорпорация «Росатом» возглавит консорциум по строительству первой АЭС в Казахстане, которую планируют возвести к 2035 году в поселке Улкен Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш. Проект оценивается в 11,2 миллиарда долларов. По информации казахстанского министерства энергетики, в шорт-лист кандидатов на строительство АЭС входила российская госкорпорация «Росатом», южнокорейская KHNP, китайская CNNC и французская EDF. По итогам работы межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли Казахстана признала наиболее оптимальными и выгодными предложения российской компании «Росатом».
По словам Саткалиева, одним из ключевых условий конкурсного отбора стало обеспечение независимой и эффективной работы станции за счет казахстанских специалистов. Для этого предусмотрено создание системы подготовки кадров, индустриально-технической базы и максимальная локализация всех этапов строительства. Глава агентства также заявил, что в Казахстане будет организовано собственное производство тепловыделяющих сборок.
«Кроме того, Казахстан имеет лицензии канадских компаний на конверсию урана и сотрудничает с российскими и китайскими партнерами. Реализация проекта позволит создать в стране полноценный атомный кластер, самодостаточный по всем направлениям — от добычи сырья до производства топлива. Это соответствует поручению главы государства и является ключевой задачей при строительстве атомных станций и развитии урановой промышленности», — сказал Саткалиев.