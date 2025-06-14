Лавров заявил главе МИД Ирана, что Москва осуждает силовую акцию Израиля

В дипведомстве также сообщили, что Лавров выразил коллеге соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате ударов по территории Ирана. «Условлено о продолжении контактов по данной теме, в том числе в связи с ее обсуждением в Совете Безопасности ООН и Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС», — резюмировали в МИД РФ.