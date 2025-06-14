Лавров заявил главе МИД Ирана, что Москва осуждает силовую акцию Израиля

«Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — указали в министерстве.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны в продолжение состоявшегося 13 июня телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. «С российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права», — подчеркнули в ведомстве.
В дипведомстве также сообщили, что Лавров выразил коллеге соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате ударов по территории Ирана. «Условлено о продолжении контактов по данной теме, в том числе в связи с ее обсуждением в Совете Безопасности ООН и Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС», — резюмировали в МИД РФ.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты. Вечером 13 июня иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что Иран в ответ атаковал ракетами десятки целей на территории Израиля, включая военные объекты и авиабазы, ударив в том числе по зданию Минобороны в Тель-Авиве. Власти еврейского государства признали поражение ряда объектов, но заверили, что большая часть ракет была перехвачена.