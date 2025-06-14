Нетаньяху анонсировал новые удары по Ирану

Израиль наносит удары по целям на территории Ирана с ночи 13 июня. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана, поскольку Израиль полагает, что вместо мирного атома иранские ученые занимаются разработкой ядерного оружия. Иран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила атаки по целям на иранской территории.