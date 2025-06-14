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Молдова с обеспокоенностью следит за эскалацией напряженности на Ближнем Востоке — МИД

Республика Молдова с обеспокоенностью следит за серьезной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, вызванной ухудшением ситуации в сфере безопасности в контексте военного противостояния между Израилем и Ираном, сообщили в субботу в МИД Молдовы.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Республика Молдова с обеспокоенностью следит за серьезной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, вызванной ухудшением ситуации в сфере безопасности в контексте военного противостояния между Израилем и Ираном, сообщили в субботу в МИД Молдовы.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство страны, «последние события могут серьезно повлиять на региональную стабильность и международную безопасность».

«Мы присоединяемся к призывам международного сообщества к немедленной деэскалации напряженности и настоятельно призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность и начать конструктивный диалог, направленный на дипломатическое урегулирование споров», — заявили в МИД Молдовы.

Ведомство подтвердило, что приоритетом для властей является безопасность граждан в регионе, а также заверило, что продолжает внимательно следить за ситуацией и координировать необходимые меры по их защите.

«В то же время мы поддерживаем международные дипломатические усилия по возобновлению переговорного процесса по иранской ядерной программе в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Совместному плану действий (СПД), которые являются важнейшими составляющими глобального режима нераспространения оружия массового уничтожения в рамках международного режима контроля над вооружениями», — заявили в молдавском МИД.

Ранее Министерство иностранных дел Молдовы призвало граждан страны, находящихся на территории Израиля, проявлять максимальную осторожность в условиях стремительно ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке. В ведомстве напомнили, что в условиях повышения эскалации для путешествий в Израиль продолжает действовать предупреждение уровня «Избегайте любых поездок». МИД была активирована антикризисная ячейка, которая отслеживает развитие ситуации в регионе в режиме 24/7 и готова оказать поддержку пострадавшим гражданам страны.