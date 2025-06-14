Молдова с обеспокоенностью следит за эскалацией напряженности на Ближнем Востоке — МИД

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Республика Молдова с обеспокоенностью следит за серьезной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, вызванной ухудшением ситуации в сфере безопасности в контексте военного противостояния между Израилем и Ираном, сообщили в субботу в МИД Молдовы.
Как отмечает внешнеполитическое ведомство страны, «последние события могут серьезно повлиять на региональную стабильность и международную безопасность».
Ведомство подтвердило, что приоритетом для властей является безопасность граждан в регионе, а также заверило, что продолжает внимательно следить за ситуацией и координировать необходимые меры по их защите.
«В то же время мы поддерживаем международные дипломатические усилия по возобновлению переговорного процесса по иранской ядерной программе в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Совместному плану действий (СПД), которые являются важнейшими составляющими глобального режима нераспространения оружия массового уничтожения в рамках международного режима контроля над вооружениями», — заявили в молдавском МИД.
Ранее Министерство иностранных дел Молдовы призвало граждан страны, находящихся на территории Израиля, проявлять максимальную осторожность в условиях стремительно ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке. В ведомстве напомнили, что в условиях повышения эскалации для путешествий в Израиль продолжает действовать предупреждение уровня «Избегайте любых поездок». МИД была активирована антикризисная ячейка, которая отслеживает развитие ситуации в регионе в режиме 24/7 и готова оказать поддержку пострадавшим гражданам страны.