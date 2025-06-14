Молдова с обеспокоенностью следит за эскалацией напряженности на Ближнем Востоке — МИД

«В то же время мы поддерживаем международные дипломатические усилия по возобновлению переговорного процесса по иранской ядерной программе в соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Совместному плану действий (СПД), которые являются важнейшими составляющими глобального режима нераспространения оружия массового уничтожения в рамках международного режима контроля над вооружениями», — заявили в молдавском МИД.