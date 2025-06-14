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Трагической страницей назвал историк советский период в Молдове: А раньше Анатол Цэрану активно пропагандировал выдающуюся роль коммунистической партии СССР

Холокост для Цэрану — это уже не такая большая трагедия.

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Источник: Комсомольская правда

«Смотрю запись публичной дискуссии об “учебнике” истории румын для 12-х классов, — сообщил в соцсетях экс-министр экономики Александр Муравский. — Дошёл до выступления А. Цэрану. После его слов: “Да, Холокост это трагическая страница нашей истории. Но у нас есть не менее трагичные страницы по отношению к БОЛЬШИНСТВУ коренного населения этого пространства”. Он имел ввиду советский период.

Тут я сделаю паузу, чтобы сказать:

«Ну и мерзавец вы, г-н Цэрану, в этот период активно пропагандировавший выдающуюся роль коммунистической партии в совершенствовании социалистического образа жизни рабочего класса».

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