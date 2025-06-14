Трагической страницей назвал историк советский период в Молдове: А раньше Анатол Цэрану активно пропагандировал выдающуюся роль коммунистической партии СССР

«Смотрю запись публичной дискуссии об “учебнике” истории румын для 12-х классов, — сообщил в соцсетях экс-министр экономики Александр Муравский. — Дошёл до выступления А. Цэрану. После его слов: “Да, Холокост это трагическая страница нашей истории. Но у нас есть не менее трагичные страницы по отношению к БОЛЬШИНСТВУ коренного населения этого пространства”. Он имел ввиду советский период.