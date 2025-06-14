Шеф Пентагона заявил о переброске средств ПВО с Украины на Ближний Восток

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию против Ирана;ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы;Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства;По сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия за короткое время;Как сообщили иранские СМИ, при атаках были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков;Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны;Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба»;Исламская республика в ответ на удары ЦАХАЛ начала операцию «Правдивое обещание 3»;Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших;Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана;Тегеран официально заявил США, Франции и Британии, что нанесет более масштабные удары по израильской территории;Глава МИД Израиля заявил, что страна будет наносить удары несколько дней или недель.