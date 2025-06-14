Россия и Украина приступили к проведению бессрочных санитарных обменов

По словам омбудсмена, к нему обратилась жена одного из пленных. Три месяца назад в Международном Красном кресте она узнала, что ее супруг попал в плен. Вместе им удалось добиться включения мужчины в списки обмена. Про еще одного пленного узнали сотрудники фонда «Защитники Отечества» — они увидели ролик с его участием в соцсетях. Сотрудники также оперативно собрали документы для включения мужчины в списки.