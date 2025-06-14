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Путин и Трамп созвонились и обсудили ирано-израильский конфликт

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Они обсудили обострение отношений между Израилем и Ираном.

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Источник: РИА "Новости"

Трамп в разговоре с президентом России назвал ситуацию на Ближнем Востоке «весьма тревожной» и заявил, что команда американских переговорщиков готова к возобновлению переговоров с Ираном по ядерной сделке.

Владимир Путин поздравил президента США с днем рождения — Дональду Трампу исполнилось сегодня 79 лет. «Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями», — передал Ушаков.

Президент России проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле 2 июня. Предыдущий разговор глав государств состоялся 4 июня. Президент США назвал ту беседу хорошей, но безрезультатной.