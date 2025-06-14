Путин заявил Трампу о готовности продолжать переговоры с Украиной

Первый за три года раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел 16 мая в Стамбуле. Второй раз стороны встретились уже 2 июня. По итогам первого переговорного раунда Россия и Украина договорились представить свое видение возможного прекращения огня и провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Результатом второй встречи стали договоренности о еще одном обмене пленными, а также телами погибших.