«Ждали российскую армию»: концерт Сердючки в Киеве обернулся скандалом

Украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, в очередной раз обвинили в пророссийских взглядах. Поводом послужил концерт в Киеве, на котором Сердючка пела на русском языке «Все будет хорошо», «Я иду такая вся в Дольче Габбана» и другие хиты. В этот раз все может быть серьезно. Активисты написали на Сердючку донос, что она «мимикрирует и ждет российскую армию».