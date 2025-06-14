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Разговор Путина и Трампа стал третьим за месяц

Разговор президент России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, о котором 14 июня рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, стал третьим за месяц.

Как создавалась новая Россия

Разговор президент России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, о котором 14 июня рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, стал третьим за месяц.

Руководители РФ и США поговорили в пятый раз с начала года.

Разговор Путина и Трампа, как сказал Ушаков, длился 50 минут, был «содержательным, откровенным и весьма полезным». Президенты согласились, что сложившиеся личные отношения позволяют им поддерживать деловое общение, а также искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня вне зависимости от сложности данных вопросов.

Читайте материал «“Братство по оружию”: Путин и Трамп вспомнили в разговоре Вторую мировую войну».