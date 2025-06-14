Разговор Путина и Трампа стал третьим за месяц

Разговор Путина и Трампа, как сказал Ушаков, длился 50 минут, был «содержательным, откровенным и весьма полезным». Президенты согласились, что сложившиеся личные отношения позволяют им поддерживать деловое общение, а также искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня вне зависимости от сложности данных вопросов.