Ушаков: Путин и Трамп не исключили возвращения к переговорам по Ирану

Кроме того, по его словам, Владимир Путин напомнил Дональду Трампу о предложениях РФ по поиску взаимоприемлемых договоренностей относительного иранского ядерного досье. Юрий Ушаков также подчеркнул, что американский лидер во время беседы оценил ситуацию на Ближнем Востоке как довольно тревожную.