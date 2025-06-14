Ушаков: Путин и Трамп не исключили возвращения к переговорам по Ирану

Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора допустили возможность возвращения к переговорам по ядерной программе Ирана, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе», — отметил Юрий Ушаков.
Кроме того, по его словам, Владимир Путин напомнил Дональду Трампу о предложениях РФ по поиску взаимоприемлемых договоренностей относительного иранского ядерного досье. Юрий Ушаков также подчеркнул, что американский лидер во время беседы оценил ситуацию на Ближнем Востоке как довольно тревожную.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом осудил операцию Израиля против Ирана, которая началась в ночь на 13 июня.