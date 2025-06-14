WP: Более 1000 протестующих направляются к резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго

14 июня в стране отмечают 250-летие армии США, в Вашингтоне пройдет масштабный военный парад, в котором, как сообщает Associated Press, примут участие 200 тыс. человек. Параллельно с этим в Соединенных Штатах объявлен «общенациональный день неповиновения». В сотнях американских городов пройдут демонстрации несогласных с федеральными иммиграционными рейдами. Акция озаглавлена «Нет королей» (англ. No Kings).