Ушаков: РФ готова осуществлять посредничество между Израилем и Ираном

Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил, что Россия готова осуществлять посредничество между Израилем и Ираном, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия», — отметил он.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал проводить операцию «Восходящий лев», направленную против Ирана. В ее рамках военные и ядерные объекты страны подверглись ударам. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как уточнялось, Иран запустил «сотни баллистических ракет».
При этом, по словам Юрия Ушакова, Владимир Путин во время телефонной беседы осудил операцию Израиля против Ирана.