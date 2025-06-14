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Ушаков: РФ готова осуществлять посредничество между Израилем и Ираном

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил, что Россия готова осуществлять посредничество между Израилем и Ираном, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные посреднические усилия», — отметил он.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал проводить операцию «Восходящий лев», направленную против Ирана. В ее рамках военные и ядерные объекты страны подверглись ударам. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как уточнялось, Иран запустил «сотни баллистических ракет».

При этом, по словам Юрия Ушакова, Владимир Путин во время телефонной беседы осудил операцию Израиля против Ирана.