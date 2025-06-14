Ушаков: РФ готова осуществлять посредничество между Израилем и Ираном

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал проводить операцию «Восходящий лев», направленную против Ирана. В ее рамках военные и ядерные объекты страны подверглись ударам. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как уточнялось, Иран запустил «сотни баллистических ракет».