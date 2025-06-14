«22 июня»: в Киеве обратили внимание на прозвучавшую в разговоре Путина и Трампа дату

К этому моменту станет понятна позиция стран Европы после завершения 17 июня саммита G7, на котором Зеленский планирует встретиться с Трампом. При этом Зеленский, в ходе сегодняшнего общения с журналистами, отметил, что началось «торможение» процесса отправки европейских войск на Украину, так как «Европа еще не решила, что будет с Украиной полностью, если не будет Америки».