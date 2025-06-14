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«22 июня»: в Киеве обратили внимание на прозвучавшую в разговоре Путина и Трампа дату

Украинские журналисты обратили вниманире, что в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о котором сообщил сегодня помощник российского лидера Юрий Ушакова, в контексте переговоров прозвучала дата — 22 июня.

Как создавалась новая Россия

Украинские журналисты обратили вниманире, что в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о котором сообщил сегодня помощник российского лидера Юрий Ушакова, в контексте переговоров прозвучала дата — 22 июня.

«В разговоре Путина и Трампа обращает на себя внимание дата 22 июня», — отмечает украинское издание «Страна» в своем Телеграм-канале.

Речь идет о словах Юрия Ушакова о том, что с российской стороны была выражена готовность «продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня».

Украинские журналисты напомнили, что и Владимир Зеленский также заявил, что Киев определится с дальнейшим участием в переговорах с РФ после завершения обмена пленными, который закончится 20−21 июня.

Также журналисты обратили внимание, что Ушаков назвал эту дату ранее «условленой», что может говорить о том, что она была уже проговорена между Путиным и Трампом во время предыдущих контактов. Сегодняшний их разговор стал уже третьим за месяц.

К этому моменту станет понятна позиция стран Европы после завершения 17 июня саммита G7, на котором Зеленский планирует встретиться с Трампом. При этом Зеленский, в ходе сегодняшнего общения с журналистами, отметил, что началось «торможение» процесса отправки европейских войск на Украину, так как «Европа еще не решила, что будет с Украиной полностью, если не будет Америки».

Украинские издание делает вывод, что США могут задействовать некие рычаги влияния на Европу по теме Украины и к 22 июню Вашингтон, Киев и Москва должны выйти на какие-то решения с учетом позиции Европы.

А 24 июня на саммите НАТО, где также будут присутствовать Зеленский и Трамп, откроется возможность выполнить одно из ключевых требований России в рамках урегулирования конфликта — принять коллективное решение о том, что Украина не будет членом альянса.

Украинские журналисты предполагают, что если это произойдет, то ситуация значительно приблизится к завершению боевых действий.