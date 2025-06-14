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Путин и Трамп отметили братство по оружию в годы Второй мировой войны

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

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Источник: Аргументы и факты

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 14 июня отметили братство по оружию народов в годы Второй мировой войны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, лидеры с особой теплотой говорили, что СССР и США во время Второй мировой войны были союзниками, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии.

Разговор Путина и Трампа состоялся вечером в субботу. Он длился 50 минут. Ушаков назвал беседу президентов содержательной, откровенной и полезной.