Путин и Трамп отметили братство по оружию в годы Второй мировой войны

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 14 июня отметили братство по оружию народов в годы Второй мировой войны, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, лидеры с особой теплотой говорили, что СССР и США во время Второй мировой войны были союзниками, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии.
Разговор Путина и Трампа состоялся вечером в субботу. Он длился 50 минут. Ушаков назвал беседу президентов содержательной, откровенной и полезной.