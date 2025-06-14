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Ушаков: Трамп заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине

Владимир Путин подтвердил готовность РФ продолжить переговоры с Украиной в беседе с Дональдом Трампом.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в беседе с российским лидером Владимиром Путиным отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Трамп в очередной раз отметил заинтересованность в скорейшем завершении российско-украинского конфликта», — сказал Ушаков.

Ранее Владимир Путин подтвердил готовность РФ продолжить переговоры с Украиной в беседе с Дональдом Трампом.

Также в ходе телефонного разговора с Трампом глава РФ проинформировал собеседника об исполнении Стамбульских договоренностей, которые были достигнуты в Турции 2 июня.