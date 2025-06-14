Дмитриев прокомментировал беседу Путина и Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал разговор Владимира Путина Дональдом Трампом.
«Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов», — заявил Дмитриев в Twitter.
Помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что разговор длился 50 минут, был «содержательным, откровенным и весьма полезным». Президенты согласились, что сложившиеся личные отношения позволяют им поддерживать деловое общение, а также искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня вне зависимости от сложности данных вопросов.
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