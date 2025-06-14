В МИД Индии объяснили, почему страна не присоединилась к заявлению ШОС с осуждением агрессии Израиля

Сложность позиции Индии объясняется необходимостью балансировать между стратегическими интересами, отмечает RG.ru. С одной стороны, страна поддерживает тесное военно-техническое сотрудничество с Израилем, который также выступает политическим союзником в противостоянии с Пакистаном. С другой — Индия реализует масштабные экономические проекты с Ираном, включая соглашение об управлении стратегически важным портом Чабахар сроком на 10 лет.