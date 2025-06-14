В МИД Индии объяснили, почему страна не присоединилась к заявлению ШОС с осуждением агрессии Израиля

Сложность позиции Индии объясняется необходимостью балансировать между стратегическими интересами, отмечает RG.ru. С одной стороны, страна поддерживает тесное военно-техническое сотрудничество с Израилем, который также выступает политическим союзником в противостоянии с Пакистаном. С другой — Индия реализует масштабные экономические проекты с Ираном, включая соглашение об управлении стратегически важным портом Чабахар сроком на 10 лет.
В опубликованном заявлении ШОС страны-участницы, включая Россию и Китай, охарактеризовали действия Израиля как грубое нарушение норм международного права и Устава ООН, подчеркнув угрозу стабильности региона. Однако Индия, присоединившаяся к организации в 2017 году, традиционно придерживается более осторожной позиции по чувствительным международным вопросам, что отражает её стремление сохранить многовекторную внешнюю политику. Нейтральная позиция Нью-Дели отражает прагматичный подход правительства премьер-министра Нарендры Моди, направленный на защиту национальных интересов в условиях сложной геополитической обстановки.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин осудил масштабную атаку Израиля по иранским объектам, обвинив Тель-Авив в несоблюдении норм международного права и положений устава ООН. Аналогичным образом высказался и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что израильское руководство своими действиями тащит мир к глобальной катастрофе.