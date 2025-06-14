В Белом доме опровергли слухи о возможной помощи Израилю в ударах по Ирану

Для полного уничтожения ядерной программы Ирана, как утверждается, Израилю не обойтись без американского оружия повышенной мощности, включая специализированные противобункерные бомбы. Это связано с тем, что ключевой иранский ядерный объект в Фордо расположен глубоко внутри горного массива. В свою очередь, иранская сторона возлагает на США ответственность за возможные атаки со стороны Израиля, обвиняя их в прямом соучастии.