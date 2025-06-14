В Белом доме опровергли слухи о возможной помощи Израилю в ударах по Ирану

«Представитель Белого дома опроверг это, заявив, что Трамп сказал совершенно противоположное. В настоящее время США не намерены напрямую вмешиваться», — сообщило издание.
Для полного уничтожения ядерной программы Ирана, как утверждается, Израилю не обойтись без американского оружия повышенной мощности, включая специализированные противобункерные бомбы. Это связано с тем, что ключевой иранский ядерный объект в Фордо расположен глубоко внутри горного массива. В свою очередь, иранская сторона возлагает на США ответственность за возможные атаки со стороны Израиля, обвиняя их в прямом соучастии.
Ранее газета Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп публично даёт понять, что Штаты готовы продолжать вести переговоры с Ираном по ядерной программе. Многие пришли к выводу, что диалог по данному вопросу подразумевает сдерживание Израиля со стороны США от нанесения ударов по иранским городам. Однако американский журналист Такер Карлсон считает, что президент США был в курсе израильских планов.