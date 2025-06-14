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Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение личными отношениями

Президенты России и США выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Главы государств заявили об этом в ходе очередного телефонного разговора. Как отметил Ушаков, Путин и Трамп удовлетворены личными отношениями, позволяющими общаться по-деловому, а также решать актуальные вопросы двухсторонней и международной повестки дня, какими бы сложными они ни были.

14 июня Путин провел очередной телефонный разговор с Трампом. По словам Ушакова, беседа длилась 50 минут и была содержательной, откровенной и полезной.

Предыдущий разговор лидеры провели 4 июня.