Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение личными отношениями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Главы государств заявили об этом в ходе очередного телефонного разговора. Как отметил Ушаков, Путин и Трамп удовлетворены личными отношениями, позволяющими общаться по-деловому, а также решать актуальные вопросы двухсторонней и международной повестки дня, какими бы сложными они ни были.
14 июня Путин провел очередной телефонный разговор с Трампом. По словам Ушакова, беседа длилась 50 минут и была содержательной, откровенной и полезной.
Предыдущий разговор лидеры провели 4 июня.