Ушаков: Путин и Трамп выразили удовлетворение личными отношениями

Главы государств заявили об этом в ходе очередного телефонного разговора. Как отметил Ушаков, Путин и Трамп удовлетворены личными отношениями, позволяющими общаться по-деловому, а также решать актуальные вопросы двухсторонней и международной повестки дня, какими бы сложными они ни были.