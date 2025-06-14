В Миннесоте застрелили демократку Хортман, ее мужа и ранили сенатора Хоффмана

Двойное убийство и покушение на убийство произошло в американском штате Миннесота в субботу. В предместье Миннеаполиса были застрелены член палаты представителей штата от Демократической партии Мелисса Хортмэн и её муж, а также ранен сенатор от штата Джон Хоффман. Инцидент подтвердил губернатор Миннесоты Тим Уолтц, который назвал убийства политически мотивированными.
По данным полиции, стрелок выдавал себя за полицейского и имел соответствующую форму. После стрельбы он скрылся и пока находится на свободе. Никаких данных о его личности пока нет.
При этом в американских СМИ сообщается, что полиция якобы нашла автомобиль злоумышленника и там обнаружен список политиков, которых он планировал убить.
Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на случившееся и назвал это «ужасным актом насилия». Он также склонен считать, что убийство было политически мотивированным.
При этом выяснилось, что раненый сенатор и убитая депутат планировали принять участие в антитрамповской акции «No Kings: Nationwide Day of Defiance» (Никаких королей: общенациональный день неповиновения). Сейчас эти акции, организованные близкими к Демпартии активистами, уже начались в пригороде Вашингтона. Они приурочены к военному параду и 79-летию Трампа.