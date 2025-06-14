В Миннесоте застрелили демократку Хортман, ее мужа и ранили сенатора Хоффмана

При этом выяснилось, что раненый сенатор и убитая депутат планировали принять участие в антитрамповской акции «No Kings: Nationwide Day of Defiance» (Никаких королей: общенациональный день неповиновения). Сейчас эти акции, организованные близкими к Демпартии активистами, уже начались в пригороде Вашингтона. Они приурочены к военному параду и 79-летию Трампа.