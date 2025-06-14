В пригороде Вашингтона началась акция противников Трампа

Противники Трампа начали проведение акции против политики президента США Дональда Трампа у штаб-квартиры телеканала Fox 5 в пригороде Вашингтона, сообщает РИА «Новости».
Протесты организуются под девизом No Kings («Нет королям») 14 июня. В тот же день запланирован военный парад, а Трампу исполняется 79 лет. Организаторы парада утверждают, что он приурочен не к дню рождения Трампа, а к юбилею американской армии.
Акции протеста проходят по всей стране.
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