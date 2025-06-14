Разговор Путина и Трампа 14 июня стал третьим за последний месяц

Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели 14 июня третий телефонный разговор за последний месяц и пятый с начала 2025 года, обратило внимание агентство ТАСС.
Предыдущие телефонные беседы состоялись 4 июня и 19 мая. До этого президенты РФ и США общались 18 марта и 12 февраля. Отмечается, что разговор 12 ферваля был первым после возвращения Дональда Трампа на президентский пост. Кроме того, беседа стала первым контактом лидеров двух стран за три последних года.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор 14 июня был содержательным, откровенным и достаточно полезным. Он длился 50 минут.
Во время беседы Владимир Путин и Дональд Трамп, в частности, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Президент РФ сообщил о готовности России осуществлять посредничество между Ираном и Израилем.