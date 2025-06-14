Разговор Путина и Трампа 14 июня стал третьим за последний месяц

Предыдущие телефонные беседы состоялись 4 июня и 19 мая. До этого президенты РФ и США общались 18 марта и 12 февраля. Отмечается, что разговор 12 ферваля был первым после возвращения Дональда Трампа на президентский пост. Кроме того, беседа стала первым контактом лидеров двух стран за три последних года.