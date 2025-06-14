Торт, танки и возмущенные американцы: Трамп собрался провести военный парад в свой день рождения

Пока Ближний Восток гремит оружием, в Штатах тоже громко, правда, по другому поводу и более миролюбиво — в Вашингтоне готовятся провести военный парад в честь 250-летия Армии США. Кроме того, сегодня у президента страны — Дональда Трампа — день рождения. Получается, двойной праздник, сообщает KP.RU.
С подачи Трампа.
Кстати, именно Трамп настоял, чтобы мероприятие с танками прошло настолько масштабно. Последний раз танки и солдаты в таком количестве появлялись на улицах Вашингтона только при Рейгане. Американцы уже назвали парад «Шоу Дональда Трампа».
Французы, посторонитесь!
Одно из самых ярких событий в Европе — мероприятие в Париже в День взятия Бастилии. Как-то Трамп был приглашен в качестве почетного гостя и был ошеломлен масштабом. Естественно, американец тут же решил — мне нужно шоу еще круче. Кажется, Трамп серьезно занялся парадом.
Однако далеко не все были так же воодушевлены. В администрации Белого дома Трампу пытались объяснить, что такое мероприятие обойдется очень дорого, кроме того, танки испортят дороги, которые так тщательно заливали местные службы. Но Трамп непоколебим.
Масштаб американского парада впечатляет: 150 единиц военной техники, 6600 солдат, 20 танков, 50 вертолетов и самолетов, и это не считая парашютистов, которые спустятся с американским флагом прямо перед Трампом. Завершит действо военный оркестр и фейерверк. Типичное шоу в стиле резиденций Лас-Вегаса.
Эксперты подсчитали — такой праздник обойдется Трампу от 25 до 45 млн долларов. Добавим еще ремонт дорог, который после такого шествия точно понадобится.
Еще один момент, кроме финансового, который может снизить эффектность парада, — погода. Грозы и дожди заставят изменить сценарий мероприятия, чего президенту очень бы не хотелось.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что парад состоится при любой погоде: «Что бы ни случилось, мы устроим исторический праздник в честь наших военнослужащих!».
Сторонники Трампа в предвкушении праздника, консерваторы вроде Клаудии Тенни, конгрессвумен, предлагают сделать 14 июня национальным праздником, чтобы радовать Трампа в этот день тортом и салютом.
Наверное, больше всего раздражены происходящим в Вашингтоне жители Калифорнии, где уже который день проходят ожесточенные манифестации против Трампа. «Трамп празднует день рождения, а платим мы», — пишут в соцсетях американцы. Трамп поспешил снизить градус возмущений, написав в своем блоге: «Это мой день рождения, но я его не праздную. Так совпало, что это один и тот же день. Поэтому мне немного достается (от критиков)».