Торт, танки и возмущенные американцы: Трамп собрался провести военный парад в свой день рождения

Наверное, больше всего раздражены происходящим в Вашингтоне жители Калифорнии, где уже который день проходят ожесточенные манифестации против Трампа. «Трамп празднует день рождения, а платим мы», — пишут в соцсетях американцы. Трамп поспешил снизить градус возмущений, написав в своем блоге: «Это мой день рождения, но я его не праздную. Так совпало, что это один и тот же день. Поэтому мне немного достается (от критиков)».