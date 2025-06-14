«Матом крыл, давил морально»: Боец Петрович отругал и обратил в бегство 10 вэсэушников

«Петрович с ними ругался, матом крыл, давил морально. В итоге сказал им, что мне терять нечего. Мол, я потерял много парней и это здание — теперь уже мой дом — я вам просто так не отдам. Сейчас выйду на своих и скажу, чтобы самолётами это здание разбомбили», — рассказали в бригаде.