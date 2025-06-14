В провинции Восточный Азербайджан при ударах Израиля погибли 30 военных

Минимум 30 военнослужащих и один сотрудник Организации Красного Полумесяца Ирана погибли в провинции Восточный Азербайджан после начавшихся 13 июня израильских ударов. Об этом сообщил губернатор провинции.
«В результате агрессии Израиля против этой провинции, начавшейся в пятницу утром, 30 военных и один член Красного Полумесяца погибли, защищая родину, 55 человек получили различные ранения», — цитирует его агентство ISNA.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.
13 июня Иран начал ракетную атаку на Израиль. Израиль не должен надеяться, что ему удастся избежать ответа Ирана на атаки, заявил в обращении к нации верховный лидер Али Хаменеи.