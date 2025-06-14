Макрон призвал президента Ирана вернуться за стол переговоров

Французский лидер также попросил, чтобы активы и граждане Франции в Иране и регионе не подвергались нападениям, и призвал к сдержанности, чтобы избежать эскалации.
«Иранская ядерная проблема серьезна: ее нужно решить путем переговоров. Поэтому я призвал президента Пезешкиана как можно скорее вернуться за стол переговоров для достижения соглашения — это единственный возможный способ разрядить ситуацию. Мы готовы внести свой вклад и приложить все усилия, чтобы достичь этой цели», — написал Макрон.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле.