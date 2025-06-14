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Эрдоган предостерег Сирию от втягивания конфликт между Израилем и Ираном

АНКАРА, 14 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа предостерег Сирию от втягивания в конфликт, вызванный атакой Израиля на Иран.

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Источник: © РИА Новости

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом Шараа. В ходе разговора были обсуждены конфликт между Израилем и Ираном, а также региональные и глобальные процессы. Президент Эрдоган указал на то, что спираль насилия, спровоцированная Израилем, угрожает региону, подчеркнув, что для Сирии важно оставаться в стороне от этой конфликтной обстановки», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Президент Эрдоган также заявил о необходимости мер предосторожности в отношении террористических организаций и радикальных элементов в нынешних условиях на фоне израильской агрессии.