Лукашенко сделал неожиданное заявление о картофеле: такого никто не ожидал

Как писал сайт KP.RU, 12 июня президент Белоруссии подчеркнул, что нехватка картофеля в магазинах в последнее время была спровоцирована умышленно — крупные торговые сети и перекупщики использовали это в политических целях, искусственно завышая цены для собственной выгоды. Лукашенко отметил, что предпринимателям нужно было показать, что власти республики якобы задавили ценами до такой степени, что «жить дальше невозможно».