Лукашенко сделал неожиданное заявление о картофеле: такого никто не ожидал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблем с картофелем в республике на имеется, при этом посоветовал не употреблять этот продукт чаще двух раз в неделю. Об этом сообщило издание «КП-Беларусь» со ссылкой на агентство БелТА.
«Я больших проблем не вижу, появляется уже первая эта картошка у нас», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко предупредил, что слишком частое употребление картофеля в пищу может негативно сказаться на фигуре. По его словам, если белорусы будут есть картошку, как пишут в «тиктоках», то худенькими не будут.
Как писал сайт KP.RU, 12 июня президент Белоруссии подчеркнул, что нехватка картофеля в магазинах в последнее время была спровоцирована умышленно — крупные торговые сети и перекупщики использовали это в политических целях, искусственно завышая цены для собственной выгоды. Лукашенко отметил, что предпринимателям нужно было показать, что власти республики якобы задавили ценами до такой степени, что «жить дальше невозможно».