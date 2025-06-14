Как правильно есть картошку, чтобы быть «худенькими»: Лайфхак от Александра Лукашенко

«Если мы будем есть картошку, как пишем в “тиктоках”, то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запечённую, пюре», — уточнил белорусский лидер.
Обсуждая продовольственную безопасность, Лукашенко поинтересовался ситуацией с картофелем в Гродненской области. Представитель президента Василий Герасимов доложил, что стабилизационные фонды заполнены, а поставки в торговые сети осуществляются своевременно.
Президент поручил обеспечить бесперебойные поставки и на будущий год, отметив, что хотя часть урожая экспортировалась в Россию из-за более выгодных цен, существенных проблем с обеспечением внутреннего рынка нет, а первая молодая картошка уже появляется. При этом он обратил внимание на то, что отчасти дефицит картофеля был вызван саботажем.
Напомним, недавно в России и Белоруссии произошла достаточно резонансная ситуация с дефицитом картошке. Публичной эта информация стала в конце мая, когда президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов узнал от замглавы своей администрации Максима Орешкина, что в Белоруссии закончилась картошка. Даже обычно невозмутимый российский лидер несколько опешил от таких новостей и даже уточнил — как это закончилась? Лукашенко на этом фоне распорядился не переносить посадку картофеля даже если наступят заморозки, чтобы избежать нового дефицита. Позже белорусский лидер прокомментировал ситуацию, заявив, что проблема имела искусственную природу и была создана «некоторыми деятелями» из политических мотивов.