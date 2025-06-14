Как правильно есть картошку, чтобы быть «худенькими»: Лайфхак от Александра Лукашенко

Напомним, недавно в России и Белоруссии произошла достаточно резонансная ситуация с дефицитом картошке. Публичной эта информация стала в конце мая, когда президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов узнал от замглавы своей администрации Максима Орешкина, что в Белоруссии закончилась картошка. Даже обычно невозмутимый российский лидер несколько опешил от таких новостей и даже уточнил — как это закончилась? Лукашенко на этом фоне распорядился не переносить посадку картофеля даже если наступят заморозки, чтобы избежать нового дефицита. Позже белорусский лидер прокомментировал ситуацию, заявив, что проблема имела искусственную природу и была создана «некоторыми деятелями» из политических мотивов.