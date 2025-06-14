Власти Украины подали заявление на Сердючку из-за «Трали-Вали» на русском

Ранее в стенах Верховной рады депутат Алексей Гончаренко* нарушил парламентский регламент, обратившись к присутствующим на русском языке. В своей речи, отличавшейся высокой эмоциональностью, он обратился к гражданам России с призывом к «покаянию». Это заявление спровоцировало острую полемику и неприятие со стороны других парламентариев.