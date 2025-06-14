Иранский депутат Коусари заявил, что Тегеран обсуждает закрытие Ормузского пролива

В данный момент не ясно, какой из сценариев в итоге будет реализован. По данным New Farsi, закрытие пролива очевидно приведет к резкому сокращению поставок нефти на мировой рынок, в результате чего сам продукт будет стоить гораздо дороже. Издание предполагает, что цены на нефть могут вырасти до $250 за баррель. За последнее время они и так поднялись на 13% из-за эскалации конфликта, сейчас баррель стоит $78,5.