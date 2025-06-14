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Израиль нанес удар по хранилищу ракет и пусковых установок в Иране

Армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому подземному хранилищу ракет класса «земля-земля», крылатых ракет и пусковых установок.

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Армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому подземному хранилищу ракет класса «земля-земля», крылатых ракет и пусковых установок.

ЦАХАЛ опубликовал ролик, где был изображен подземный комплекс, заявив, что ролик использовался властями Ирана в пропагандистских целях.

Начальник штаба вооруженных сил Ирана и командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции, которых можно увидеть при просмотре видео, были ликвидированы накануне, сказали в ЦАХАЛ.

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