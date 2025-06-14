Дмитриев: Россия может играть в решении глобальных вызовов важную роль

14 июня Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор. Они обсудили ряд вопросов, касающихся обострения ситуации на Ближнем Востоке, исполнения договоренностей Россией и Украиной в Стамбуле. Также президент России поздравил американского лидера с днем рождения.