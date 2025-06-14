Дмитриев: Россия может играть в решении глобальных вызовов важную роль

Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя состоявшийся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Он назвал беседу лидеров продуктивной. «Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов», — написал Дмитриев в соцсети Х*.
По его словам, диалог между Россией и США является ключом к миру.
14 июня Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор. Они обсудили ряд вопросов, касающихся обострения ситуации на Ближнем Востоке, исполнения договоренностей Россией и Украиной в Стамбуле. Также президент России поздравил американского лидера с днем рождения.
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