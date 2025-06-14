Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Россия может играть в решении глобальных вызовов важную роль

Кирилл Дмитриев прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя состоявшийся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он назвал беседу лидеров продуктивной. «Россия может играть важную роль в решении глобальных вызовов», — написал Дмитриев в соцсети Х*.

По его словам, диалог между Россией и США является ключом к миру.

14 июня Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор. Они обсудили ряд вопросов, касающихся обострения ситуации на Ближнем Востоке, исполнения договоренностей Россией и Украиной в Стамбуле. Также президент России поздравил американского лидера с днем рождения.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.