Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тегеране 14 июня прогремели взрывы

В иранской столице также слышны звуки воздушной сирены.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Звуки взрывов и сирены воздушной тревоги слышны в Тегеране сегодня вечером, 14 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.

13 июня Иран начал ракетную атаку на Израиль. Израиль не должен надеяться, что ему удастся избежать ответа Ирана на атаки, заявил в обращении к нации верховный лидер Али Хаменеи.

Также ранее сообщалось, что Иран сбил десять израильских беспилотников за час. Кроме этого, иранская сторона ликвидировала дрон около ядерного объекта в городе Натанзе.