В Тегеране 14 июня прогремели взрывы

Звуки взрывов и сирены воздушной тревоги слышны в Тегеране сегодня вечером, 14 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.
13 июня Иран начал ракетную атаку на Израиль. Израиль не должен надеяться, что ему удастся избежать ответа Ирана на атаки, заявил в обращении к нации верховный лидер Али Хаменеи.
Также ранее сообщалось, что Иран сбил десять израильских беспилотников за час. Кроме этого, иранская сторона ликвидировала дрон около ядерного объекта в городе Натанзе.