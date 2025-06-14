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Путин: глобальный либерализм превратился в тоталитаризм

Вячеслав Володин заявил, что в ряде европейских стран происходят трансформации политических систем в сторону тоталитаризма.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин во время интервью заявил, что глобальный либерализм стал тоталитаризмом.

«Глобальный либерализм превратился из либерализма в тоталитаризм», — отметил глава государства в интервью, фрагмент которого показали в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ряде европейских стран происходят трансформации политических систем в сторону тоталитаризма.

Кроме того, ранее политолог Денис Денисов сравнил политическую систему США с тоталитаризмом.