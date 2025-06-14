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Гоств: Иран вскоре предпримет «тяжёлые и разрушительные» атаки против Израиля

Иранское государственное телевидение заявило, что в ближайшие часы военные Ирана предпримут «тяжёлые и разрушительные» атаки против Израиля.

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Источник: РИА "Новости"

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление гоств, данный шаг связан с тем, что израильская армия продолжает наносить удары по территории Ирана.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Ирана были приведены в действие в по меньше мере в семи иранских провинциях.