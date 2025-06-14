Гоств: Иран вскоре предпримет «тяжёлые и разрушительные» атаки против Израиля

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление гоств, данный шаг связан с тем, что израильская армия продолжает наносить удары по территории Ирана.
Ранее сообщалось, что силы ПВО Ирана были приведены в действие в по меньше мере в семи иранских провинциях.
Иранское государственное телевидение заявило, что в ближайшие часы военные Ирана предпримут «тяжёлые и разрушительные» атаки против Израиля.
Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление гоств, данный шаг связан с тем, что израильская армия продолжает наносить удары по территории Ирана.
Ранее сообщалось, что силы ПВО Ирана были приведены в действие в по меньше мере в семи иранских провинциях.