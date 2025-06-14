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Пезешкиан высказался о ядерном оружии для Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.

Как сообщает пресс-служба иранского лидера, Пезешкиан подчеркнул, что Иран руководствуется фетвой верховного лидера и не разрабатывает ядерное оружие.

«Иран всегда был готов достичь взаимопонимания и соглашения путем диалога, но, к сожалению, вместо того, чтобы принять наши аргументы, мировые державы приняли ложь Израиля», — сказал он.

Он обвинил Израиль в стремлении посеять хаос на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по хранилищу ракет и пусковых установок в Иране.