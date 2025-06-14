Уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Кремень заявил, что обратился в полицию из-за русскоязычных песен на концерте Верки Сердючки (настоящее имя исполнителя Андрей Данилко).
По данным телеканала ТСН, концерт артиста прошел 13 июня в одном из отелей Киева. Как рассказали очевидцы, на мероприятии исполнялись песни на русском языке.
Языковой омбудсмен считает, что имеются признаки «грубого нарушения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
«Кроме того, в Киеве с 2023 года официально действует мораторий на публичное использование русскоязычного музыкального продукта, которым также пренебрегли…», — сказал он.
Кремень отметил, что обращается к нацполиции Украины с целью «надлежащего реагирования на инцидент».
Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года Кремень заявил, что якобы на Украине нет запрета на русскую культуру. По его словам, на Украине якобы нет ни запрета русской литературы, ни запрета печати на русском языке. Он заверял, что русскую литературу на Украине не запрещают, а лишь «пересматривают школьную программу».
В декабре 2024 года политобозреватель «КП» Александр Гришин отметил, что Украина терпит поражение на одном из важнейших участков в конфликте с Россией. По словам киевского «шпрехенфюрера» Кременя, «в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации».