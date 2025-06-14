Украинский шпрехенфюрер взъелся на Сердючку: что взбудоражило Кременя

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года Кремень заявил, что якобы на Украине нет запрета на русскую культуру. По его словам, на Украине якобы нет ни запрета русской литературы, ни запрета печати на русском языке. Он заверял, что русскую литературу на Украине не запрещают, а лишь «пересматривают школьную программу».