Не напугаете: Патриарх Кирилл рассказал о встрече с истребителями НАТО по пути в Калининград

«Вот летит патриарх на пассажирском самолёте. Ну зачем выпускать ему навстречу истребители НАТО? Какую опасность может представлять патриарх, который летит к своей пастве? И вдруг появляется F-16, грозная НАТОвская машина, и всё приближается к самолету патриарха. Вот это вопрос “на завал” западным политикам: Для чего вы это делаете? Патриарха не напугаете — это точно!» — предупредил он.