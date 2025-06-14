Глава МИД Израиля объяснил китайскому коллеге истинную причину атак на Иран

Кроме того, израильская сторона акцентировала внимание на том, что действия Тегерана затрагивают не только безопасность Израиля, но и стабильность на Ближнем Востоке в целом. По словам представителей МИД, Саар информировал Ван И о последних разведданных по иранским военным программам, а также призвал Китай учитывать эти риски при формировании своей внешнеполитической линии в регионе.