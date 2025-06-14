Глава МИД Израиля объяснил китайскому коллеге истинную причину атак на Иран

Глава МИД Израиля пообщался с министром иностранных дел Китая Ван И.
Глава МИД Израиля Гидеон Саар провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых подробно разъяснил позицию израильского руководства по вопросу атаки на Иран. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИДа.
«Глава МИД Израиля Гидеон Саар побеседовал с министром иностранных дел Китая Ван И. В беседе Саар подробно объяснил причины решения кабинета безопасности устранить иранскую угрозу уничтожения Еврейского государства», — говорится в сообщении.
Кроме того, израильская сторона акцентировала внимание на том, что действия Тегерана затрагивают не только безопасность Израиля, но и стабильность на Ближнем Востоке в целом. По словам представителей МИД, Саар информировал Ван И о последних разведданных по иранским военным программам, а также призвал Китай учитывать эти риски при формировании своей внешнеполитической линии в регионе.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в ночь на 13 июня, когда израильские военные в рамках операции «Ам Калави» нанесли авиационные удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. В Тегеране пообещали жесткие ответные меры, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продолжении операции до достижения всех целей. Тель-Авив обстреляли в ночь на 14 июня.