Лукашенко заявил, что слишком часто есть картофель вредно для фигуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал не употреблять слишком много картофеля. Об этом пишет агентство «Белта».
По словам политика, это может плохо отразиться на фигуре. Об этом Лукашенко заявил в ходе посещения города Волковыска Гродненской области.
«Если будем употреблять картошку, как пишем в тиктоках, то худыми точно не будем. Можно один раз в неделю, или два максимум. И то, запеченную или в виде пюре», — сказал президент Белоруссии.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что подарит Владимиру Путину сыр с изображением Кремля. Президент Белоруссии анонсировал подарок российскому коллеге в ходе посещения предприятия в Гродненской области.