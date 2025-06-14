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Лукашенко заявил, что слишком часто есть картофель вредно для фигуры

По словам главы Белоруссии, это может плохо отразиться на фигуре.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал не употреблять слишком много картофеля. Об этом пишет агентство «Белта».

По словам политика, это может плохо отразиться на фигуре. Об этом Лукашенко заявил в ходе посещения города Волковыска Гродненской области.

«Если будем употреблять картошку, как пишем в тиктоках, то худыми точно не будем. Можно один раз в неделю, или два максимум. И то, запеченную или в виде пюре», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что подарит Владимиру Путину сыр с изображением Кремля. Президент Белоруссии анонсировал подарок российскому коллеге в ходе посещения предприятия в Гродненской области.