Израильские ВВС атаковали подземный комплекс с ракетами в Иране

Ранее сообщалось, что Тель-Авив нанёс удар по позициям иранских вооружённых сил, с которых осуществлялся запуск ракет. В результате атаки два человека погибли, пятеро были ранены. Той же ночью израильская ракета попала в жилой дом в городе Шахид Чамран, унеся жизни 60 человек, включая 20 детей. Также израильские удары затронули военную базу на западе Ирана. Последние новости об обострении конфликта между Израилем и Ираном читайте на Life.ru.