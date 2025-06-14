Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил об отсутствии утечки радиации после атаки на ядерный объект

Иранский регулирующий орган по атомной энергии сообщил МАГАТЭ, что радиационный фон вокруг ядерного объекта в Исфахане остается в пределах нормы.

Как создавалась новая Россия

Иранский регулирующий орган по атомной энергии сообщил МАГАТЭ, что радиационный фон вокруг ядерного объекта в Исфахане остается в пределах нормы. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в Twitter МАГАТЭ.

Напомним, 13 июня в результате атак были повреждены четыре ключевых сооружения комплекса, включая установку по обогащению урана и производство топливных пластин.

«Иранский ядерный регулирующий орган проинформировал МАГАТЭ, что уровень радиации за пределами объекта в Исфахане остается неизменным», — подчеркнули в МАГАТЭ.

В настоящее время специалисты продолжают оценку последствий инцидента.

Ранее в Иране заявили, что удары по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб.