Иран заявил об отсутствии утечки радиации после атаки на ядерный объект

Иранский регулирующий орган по атомной энергии сообщил МАГАТЭ, что радиационный фон вокруг ядерного объекта в Исфахане остается в пределах нормы. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в Twitter МАГАТЭ.
Напомним, 13 июня в результате атак были повреждены четыре ключевых сооружения комплекса, включая установку по обогащению урана и производство топливных пластин.
«Иранский ядерный регулирующий орган проинформировал МАГАТЭ, что уровень радиации за пределами объекта в Исфахане остается неизменным», — подчеркнули в МАГАТЭ.
В настоящее время специалисты продолжают оценку последствий инцидента.
Ранее в Иране заявили, что удары по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб.