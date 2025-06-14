В Иране заметили столб дыма рядом с АЭС

Напомним, что в ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанесла удары по целям на территории Ирана, в число которых входила и объекты ядерной энергетики, в частности — в Натанзе. Атака уничтожила наземные цеха этого предприятия, в которых уран обогащался до 60%. В МАГАТЭ позже сообщили, что видят некоторый уровень радиоактивного загрязнения в Натанзе, но он невысок, его можно контролировать, а показатели радиации за пределами объекта остаются в норме. Иранское руководство вскоре подтвердило эту информацию.