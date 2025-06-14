Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа

Ранее Life.ru сообщал, что Израиль ударил по позициям иранских вооружённых сил, используемых для запуска ракет. В результате атаки погибли два человека, пятеро получили ранения. Минувшей ночью израильская ракета попала в жилой дом в городе Шахид Чамран, что привело к гибели 60 человек, включая 20 детей. Помимо этого, израильские силы нанесли удары по военной базе, расположенной в западной части страны.